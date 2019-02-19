РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. В подмосковном Подольске около 150 школьников посетили урок мужества, посвященный роли военной разведки в Великой Отечественной войне во вторник, сообщил «РИАМО в Подольске» педагог гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск Павел Красновид.

Урок мужества проходил во вторник в гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск. В рамках мероприятия со школьниками встретился полковник в отставке, член президиума совета ветеранов Государственного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, историк-писатель Игорь Бурнусов, который рассказал о военной разведке и ее роли в Великой Отечественной войне.

«Открытые уроки мужества, которые проводятся в Подольске, стали уже традиционными. Причем неслучайно, что сегодняшний урок проводится именно в стенах нашей гимназии. Ведь здесь уже на протяжение полвека ведется поисковая работа, а также работа по патриотическому воспитанию молодежи», – сказал Красновид.

Он добавил, что в мероприятии принимают участие около 150 школьников со всех общеобразовательных учреждений городского округа. Урок посвящен малоизвестным фактам Великой Отечественной войны.

Красновид отметил, что среди почетных гостей были председатель благотворительного фонда имени Подольских курсантов Владимир Безуглый, ветеран Вооруженных сил Петр Карлин и многие другие.

Началась программа с просмотра небольшого видеоролика, после чего Бурнусов рассказал о военной разведке и важности подобных уроков мужества.

«Сегодня уже растет четвертое поколение тех, кто защитил нашу великую родину в годы страшнейшей войны. Россия за свою более чем тысячелетнюю историю перенесла более 600 войн. Но самым страшным событием 20-го столетия была Вторая мировая война и в рамках нее – Великая Отечественная война. Поэтому важно сегодня передавать знания, историю, рассказы тех, кто принимал непосредственное участие в этих событиях. Чтить и помнить победителей», – сказал Бурнусов.