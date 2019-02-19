РИАМО - 19 фев. Флешмоб пожарных и спасателей, приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России, пройдет 23 февраля на территории ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Проведение флешмоба на ВДНХ является инициативой столичных огнеборцев и уже стало доброй традицией московского пожарного братства. В день его проведения пожарные, спасатели, добровольцы и курсанты ведомственных ВУЗов МЧС России выходят на лед в боевой одежде», – говорится в сообщении.

Участников флешмоба ждет яркая развлекательная программа. На катке «Ракета» под зажигательную музыку развернется танцевальный флешмоб на льду, там же состоится динамичная пожарно-спасательная эстафета на коньках.

Рядом с катком, на площадке около павильона № 57, будет развернута обширная интерактивная программа. Огнеборцы подготовят тематических снеговиков на конкурс «Снеговик твоей мечты». Команды пожарно-спасательных частей с семьями изготовят кормушки для птиц на пожарную тематику.

На ВДНХ будет развернута выставка пожарно-спасательной техники, а также коллекция исторических пожарных касок. С гостями флешмоба будут работать аниматоры, облаченные в форму огнеборцев начала XX века.

Кроме того, в преддверии 370-летия пожарной охраны России каждый желающий сможет самостоятельно отчеканить уникальную юбилейную монету, которая станет памятным подарком от пожарных и спасателей Москвы.

Ключевым событием флешмоба станет проведение «Кулинарного поединка МЧС». Каждый округ столицы продемонстрирует свои умения не только готовить традиционную кашу, но и необычные блюда от шеф-поваров. Продегустировать яства смогут все желающие.