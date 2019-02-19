РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. В подмосковном Подольске воспитанники спортивной школы «Весна» могут заниматься в секции плавания бесплатно на базе физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном и УСЦ «Юность», этой льготой пользуются 130 детей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска поинтересовалась на портале «Добродел», может ли ее ребенок заниматься плаванием бесплатно на базе ФОКа с бассейном на улице Орджоникидзе, дом №7Б. По ее словам, сначала им предоставляли такую льготу, а затем сказали, что ее отменили.

«В подведомственной комитету по физической культуре и спорту спортивной школе «Весна» на базе ФОКа с бассейном и УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск функционирует отделение плавания для детей от 7 лет. Занятия на безвозмездной основе посещают 130 детей», – сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Сергей Сабинин.

Льготы на платные услуги, оказываемые МБУ «ФОК с бассейном», предоставляются в соответствии с постановлением администрации Подольска только на самостоятельное посещение без групповых занятий. В целом льготы имеют адресный целевой характер и предоставляются в первую очередь гражданам, имеющим среднедушевой доход не выше определенного уровня и постоянную регистрацию в Подольске.