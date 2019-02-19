РИАМО - 19 фев. После сообщения об угрозе взрыва в гостинице «Космос» часть постояльцев разместили в медицинском колледже №2, все постояльцы смогут вернуться в свои номера после того, как будет закончена проверка гостиницы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании Сosmos Group.

«У нас есть договоренность с местным медицинским колледжем. В случае таких ситуаций они готовы приютить гостей на время. На момент эвакуации в гостинице было зарегистрировано около 1,7 тысячи постояльцев. Но надо понимать, что в колледже не такое число людей. Кто-то в это время гулял, кто-то решил переждать в кафе», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все постояльцы смогут вернуться в номера сразу, как сотрудники спецслужб закончат проверку помещений.

Ранее из семи «заминированных» торговых центров в столице эвакуировали свыше 5 тысяч человек. Поступили угрозы в адрес торговых центров «Парус», «Метрополис», «Капитолий» (два объекта), «Райкин Плаза», «Алтуфьевский» и «Савеловский».