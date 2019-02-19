РИАМО – 19 фев. Жители Юго-Восточного округа столицы вместе с руководителями некоммерческих организаций, лидерами молодежных волонтерских движений и общественными советниками оценили результаты экологической модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Визит состоялся по инициативе депутата Мосгордумы от ЮВАО Инны Святенко.

«Сегодня мы вместе с жителями Люблина, Марьина и других районов ЮВАО убедились в том, что модернизация Московского НПЗ проходит в соответствии с запланированными мероприятиями. На всех произвел впечатление эффект от реализованных мер: начиная от безупречного внешнего вида новых установок до природоохранных технологий очистных сооружений «Биосферы», где микроорганизмы участвуют в очистке воды. Мы понимаем, что модернизация завода приводит к тому, что экология действительно становится лучше. А программа «Открытый завод» открывает людям глаза на те реалии, которые сегодня ставят завод в ряд лидеров промышленного сектора», - сказала Святенко.

В ходе визита гости посетили производственную площадку и осмотрели новые установки, построенные в рамках модернизации МНПЗ. Делегация высоко оценила современное оборудование и передовые технологии, благодаря которым предприятие перешло на эффективное производство и выпуск экологичной продукции.

Гости также изучили принцип работы автоматизированной системы мониторинга воздуха и ознакомились с «Экоинформером» — уличным светодиодным экраном, который непрерывно демонстрирует информацию о состоянии атмосферного воздуха в зоне влияния завода.

«В рамках постоянных визитов жители в режиме реального времени могут следить за тем, как завод меняется к лучшему. Мы наглядно показываем результаты модернизации на примере новых объектов. Ключевым проектом второго этапа модернизации станет пуск современного комплекса переработки нефти «Евро+» в этом году. Он позволит вывести из эксплуатации пять установок предыдущего поколения и дополнительно снизит воздействие на окружающую среду», - сказал технический директор МНПЗ Максим Артеменко.

Побывавшие на предприятии москвичи отметили, что благодаря модернизации МНПЗ улучшилось качество воздуха на юго-востоке города - теперь можно спокойно открывать окна по ночам.

«Я очень доволен тем, что увидел. Мы на конкретных примерах убедились, что из себя представляет модернизация. Это новые технологичные объекты, герметичные очистные сооружения, где даже запаха нет. У меня, как лидера волонтеров района, много друзей, которых это интересует. Могу теперь ответить жителям и успокоить, что все безопасно и на высоком уровне», - сказал лидер волонтерского движения района Люблино Даниил Галкин.