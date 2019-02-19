РИАМО - 19 фев. В Подмосковье утвердили членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Дзержинского, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соответствующее распоряжение 13 февраля.

«Назначить членами конкурсной комиссии муниципального образования «Городской округ Дзержинский» для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский»: Жука Владимира Петровича – депутата Московской областной думы (по согласованию)», – говорится в документе.

Членами комиссии также назначили консультанта отдела по взаимодействию с представительными и исполнительными органами местного самоуправления управления территориальных проектов Главного управления территориальной политики Московской области Марию Тихонову и консультанта отдела по взаимодействию с представительными и исполнительными органами местного самоуправления территориальных проектов Главного управления территориальной политики региона Андрея Хохлина.

Распоряжение губернатора направлено в совет депутатов Дзержинского.