Как избавиться от недобросовестной УК в Подмосковье

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В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники жилья в МКД имеют право отказаться от управляющей компании, если их не устраивает качество или объем предоставляемых ею услуг. Для этого они могут предъявить требование о перезаключении договора с целью его изменения и дополнения, и в случае отказа - вправе сменить управляющую компанию.

Кроме того, собственники квартир вправе потребовать у недобросовестной управляющей компании средства, оставшиеся на ее счетах. С этой целью у организации запрашивается отчет о финансово-хозяйственной деятельности, где указаны:

- список выполненных работ и их стоимость;

- договоры с подрядчиками;

- подробные сметы и акты работ и т.п.

Такой отчет позволит выяснить, какую сумму прежняя управляющая компания должна перечислить своей преемнице. Если собственники квартир подозревают организацию в обмане и сокрытии средств, юристы новой управляющей компании или председатель ТСЖ могут инициировать строительно-техническую экспертизу и требовать вернуть деньги в суде.

Как работают управляющие компании (УК) в Подмосковье>>