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Шпаргалки

Как избавиться от недобросовестной УК в Подмосковье

Если вас не устраивает управляющая компания, от ее услуг можно отказаться и нанять другую. Как это сделать, читайте в материале РИАМО.
© Фото, сайт Госжилинспекции МО
1

Права собственников

© Фото, ГУ Госжилинспекции Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники жилья в МКД имеют право отказаться от управляющей компании, если их не устраивает качество или объем предоставляемых ею услуг. Для этого они могут предъявить требование о перезаключении договора с целью его изменения и дополнения, и в случае отказа - вправе сменить управляющую компанию.

Кроме того, собственники квартир вправе потребовать у недобросовестной управляющей компании средства, оставшиеся на ее счетах. С этой целью у организации запрашивается отчет о финансово-хозяйственной деятельности, где указаны:

- список выполненных работ и их стоимость;

- договоры с подрядчиками;

- подробные сметы и акты работ и т.п.

Такой отчет позволит выяснить, какую сумму прежняя управляющая компания должна перечислить своей преемнице. Если собственники квартир подозревают организацию в обмане и сокрытии средств, юристы новой управляющей компании или председатель ТСЖ могут инициировать строительно-техническую экспертизу и требовать вернуть деньги в суде.

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2

Основания для расторжения договора

© РИАМО, Николай Корешков

Во-первых, собственники могут дождаться окончания срока действия договора с УК и заявить о своем желании не продлевать его.

Во-вторых, в следующих случаях можно прервать действие договора досрочно:

- по соглашению сторон;

- если в действующем договоре прописан порядок досрочного расторжения;

- принять на общем собрании собственников решение о создании ТСЖ, которое откажется от услуг управляющей компании и возьмет управление домом в свои руки или наймет другую организацию;

- в судебном порядке при существенных нарушениях условий договора (холод в квартирах, неработающие лифты, нерегулярное энерго- и водоснабжение, изношенность кровли, несвоевременность ремонта и устранения аварий и т.д.).

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3

Создание инициативной группы и сбор документов

© РИАМО, Николай Корешков

В любом случае решение о смене управляющей компании принимает общее собрание собственников.

Перед его проведением создается инициативная группа, которая собирает необходимые документы (акты выполненных работ и оказанных УК услуг за последний год, акты осмотра инженерных сетей дома за последние 2 года, договор обслуживания или управления).

Не позднее чем за 10 дней до общего собрания инициативная группа письменно извещает всех собственников квартир о его проведении. Предупреждения вручаются владельцам жилья под роспись. При заочном голосовании к ним прикрепляют бюллетени для голосования.

Также вывешивается объявление, которое содержит:

- сведения о форме собрания (очной или заочной);

- паспортные данные инициаторов собрания;

- дату, время, место проведения;

- при заочном голосовании – место приема бюллетеней, даты начала и окончания их сбора;

- повестку дня.

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4

 Проведение общего собрания собственников

© РИАМО, Владимир Мокшин

Решение о смене организации считается принятым, если «за» высказались более 50% собственников квартир. При этом количество голосов у собственника зависит от того, сколько квадратных метров жилой и общей площади дома ему принадлежит.

Если решение принято, инициативная группа может предложить список компаний - кандидатов на управление домом и проекты договоров с ними.

Жилищным кодексом РФ определены обязательные пункты, которые должен содержать договор:

- состав общего имущества, входящего в зону ответственности управляющей компании;

- списки работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества, коммунальных услуг;

- порядок внесения изменений в эти списки;

- порядок расчета платежей за коммунальные услуги, содержание и ремонт дома;

- перечисление способов внесения платы;

- порядок осуществления контроля деятельности компании.

Данный список работ и услуг по содержанию и ремонту дома владельцы квартир могут дополнить.

По ходу собрания составляется протокол, в котором обязательно перечисляются все условия договора, которые нарушены управляющей компанией, и претензии жильцов.

Протокол также содержит:

- повестку дня;

- описание хода и результат голосования;

- описание процедуры оповещения управляющей компании о решениях собрания;

- описание процедуры оповещения жильцов, в том числе не участвовавших в собрании.

Протокол подписывается председателем и секретарем собрания, а также членами счетной комиссии.

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5

 Уведомление УК о решении собрания

В течение 30 дней протокол собрания вручается прежней и новой управляющим компаниям.

Если управляющая компания отказывается передать дела другой организации и не признает решения общего собрания жильцов, это фиксируется письменно. Тогда новая управляющая компания может жаловаться в Госжилинспекцию и прокуратуру, обращаться в суд.

Если отстраненная управляющая компания отказывается передавать техническую документацию или вовсе не имеет необходимых бумаг, следует также обращаться в суд. Он обяжет ее восстановить и представить утраченные документы. Кроме того, новая управляющая компания может заняться этим сама, а потом взыскать понесенные расходы с нерадивых предшественников.

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6

Как выбрать управляющую компанию в Подмосковье

© РИАМО, Николай Корешков

Выбрать управляющую компанию можно на сайте региональной Госжилинспекции, которая регулярно публикует рейтинг УК. Он составляется ежеквартально на основе голосования жителей Московской области по 13 критериям, в числе которых:

- качество взаимодействия с советами многоквартирных домов,

- качество содержания подъездов и дворов,

- своевременность расчетов с ресурсоснабжающими организациями,

- организация работы диспетчерского обслуживания населения,

- выполнение ремонта подъездов,

- бесперебойная поставка коммунальных услуг.

Классифицируют управляющие компании по системе «звезд», когда наивысшей оценкой является «пять звезд».

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Ольга Флягина
ПодмосковьеУправляющие компании
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