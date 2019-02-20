Как избавиться от недобросовестной УК в Подмосковье

Права собственников
В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники жилья в МКД имеют право отказаться от управляющей компании, если их не устраивает качество или объем предоставляемых ею услуг. Для этого они могут предъявить требование о перезаключении договора с целью его изменения и дополнения, и в случае отказа - вправе сменить управляющую компанию.
Кроме того, собственники квартир вправе потребовать у недобросовестной управляющей компании средства, оставшиеся на ее счетах. С этой целью у организации запрашивается отчет о финансово-хозяйственной деятельности, где указаны:
- список выполненных работ и их стоимость;
- договоры с подрядчиками;
- подробные сметы и акты работ и т.п.
Такой отчет позволит выяснить, какую сумму прежняя управляющая компания должна перечислить своей преемнице. Если собственники квартир подозревают организацию в обмане и сокрытии средств, юристы новой управляющей компании или председатель ТСЖ могут инициировать строительно-техническую экспертизу и требовать вернуть деньги в суде.
Основания для расторжения договора
Во-первых, собственники могут дождаться окончания срока действия договора с УК и заявить о своем желании не продлевать его.
Во-вторых, в следующих случаях можно прервать действие договора досрочно:
- по соглашению сторон;
- если в действующем договоре прописан порядок досрочного расторжения;
- принять на общем собрании собственников решение о создании ТСЖ, которое откажется от услуг управляющей компании и возьмет управление домом в свои руки или наймет другую организацию;
- в судебном порядке при существенных нарушениях условий договора (холод в квартирах, неработающие лифты, нерегулярное энерго- и водоснабжение, изношенность кровли, несвоевременность ремонта и устранения аварий и т.д.).
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Создание инициативной группы и сбор документов
В любом случае решение о смене управляющей компании принимает общее собрание собственников.
Перед его проведением создается инициативная группа, которая собирает необходимые документы (акты выполненных работ и оказанных УК услуг за последний год, акты осмотра инженерных сетей дома за последние 2 года, договор обслуживания или управления).
Не позднее чем за 10 дней до общего собрания инициативная группа письменно извещает всех собственников квартир о его проведении. Предупреждения вручаются владельцам жилья под роспись. При заочном голосовании к ним прикрепляют бюллетени для голосования.
Также вывешивается объявление, которое содержит:
- сведения о форме собрания (очной или заочной);
- паспортные данные инициаторов собрания;
- дату, время, место проведения;
- при заочном голосовании – место приема бюллетеней, даты начала и окончания их сбора;
- повестку дня.
Проведение общего собрания собственников
Решение о смене организации считается принятым, если «за» высказались более 50% собственников квартир. При этом количество голосов у собственника зависит от того, сколько квадратных метров жилой и общей площади дома ему принадлежит.
Если решение принято, инициативная группа может предложить список компаний - кандидатов на управление домом и проекты договоров с ними.
Жилищным кодексом РФ определены обязательные пункты, которые должен содержать договор:
- состав общего имущества, входящего в зону ответственности управляющей компании;
- списки работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества, коммунальных услуг;
- порядок внесения изменений в эти списки;
- порядок расчета платежей за коммунальные услуги, содержание и ремонт дома;
- перечисление способов внесения платы;
- порядок осуществления контроля деятельности компании.
Данный список работ и услуг по содержанию и ремонту дома владельцы квартир могут дополнить.
По ходу собрания составляется протокол, в котором обязательно перечисляются все условия договора, которые нарушены управляющей компанией, и претензии жильцов.
Протокол также содержит:
- повестку дня;
- описание хода и результат голосования;
- описание процедуры оповещения управляющей компании о решениях собрания;
- описание процедуры оповещения жильцов, в том числе не участвовавших в собрании.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания, а также членами счетной комиссии.
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Уведомление УК о решении собрания
В течение 30 дней протокол собрания вручается прежней и новой управляющим компаниям.
Если управляющая компания отказывается передать дела другой организации и не признает решения общего собрания жильцов, это фиксируется письменно. Тогда новая управляющая компания может жаловаться в Госжилинспекцию и прокуратуру, обращаться в суд.
Если отстраненная управляющая компания отказывается передавать техническую документацию или вовсе не имеет необходимых бумаг, следует также обращаться в суд. Он обяжет ее восстановить и представить утраченные документы. Кроме того, новая управляющая компания может заняться этим сама, а потом взыскать понесенные расходы с нерадивых предшественников.
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Как выбрать управляющую компанию в Подмосковье
Выбрать управляющую компанию можно на сайте региональной Госжилинспекции, которая регулярно публикует рейтинг УК. Он составляется ежеквартально на основе голосования жителей Московской области по 13 критериям, в числе которых:
- качество взаимодействия с советами многоквартирных домов,
- качество содержания подъездов и дворов,
- своевременность расчетов с ресурсоснабжающими организациями,
- организация работы диспетчерского обслуживания населения,
- выполнение ремонта подъездов,
- бесперебойная поставка коммунальных услуг.
Классифицируют управляющие компании по системе «звезд», когда наивысшей оценкой является «пять звезд».
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