РИАМО - 19 фев. Вывоз отходов в Подмосковье необходимо рассчитывать не с квадратного метра, а с человека, тариф на вывоз мусора из частных домов должен войти в вывоз крупногабаритных отходов, сообщил во вторник на заседании президиума совета муниципальных образований Московской области председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский.

«Сегодня мы выделяем несколько проблем и в многоквартирных, и в частных домах. Плата за вывоз мусора рассчитывается не с человека, а с квадратного метра, что, на наш взгляд, неправильно. Это привело к нарушению принципа социальной справедливости. Вторая проблема - в частном секторе из тарифов исключен вывоз крупногабаритных отходов, мы через 1-2 месяца это сильно почувствуем, везде будут организованы свалки по весне, и мы из местных бюджетов вынуждены будем эти свалки вывозить, что абсолютно неправильно», — сказал Ковалевский.

Он добавил, что фактически в многоквартирных и частных домах люди платят разные деньги и это неправильно.

«Что мы предлагаем - постоянные жители Московской области, проживающие и в многоквартирных домах, и частных, должны платить одинаково - не с квадратного метра, а с человека», - отметил Ковалевский.

По его словам, тариф на вывоз мусора из частных домов должен войти в вывоз крупногабаритных отходов, норма накопления таких отходов в частном секторе должна быть экономически обоснована.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья также могут на сайтах администраций муниципалитетов.

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