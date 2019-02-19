РИАМО - 19 фев. В столице в общую долевую собственность жителей 38 многоквартирных домов передадут 70 нежилых помещений из собственности города, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение принял президиум правительства Москвы 19 февраля.

«Распоряжение предусматривает передачу 70 нежилых помещений из собственности города в общую долевую собственность жителей 38 многоквартирных домов, расположенных в восьми округах столицы (ЦАО, ЮЗАО, ЗелАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО). Общая площадь передаваемых помещений составит 5,36 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

Согласно Жилищному кодексу РФ, нежилые помещения в жилых домах (чердаки, подвалы и прочее) являются общей долевой собственностью владельцев квартир и должны использоваться в интересах жителей дома. Как правило, в таких помещениях размещаются инженерные системы домов. Кроме того, в них могут быть организованы места для работы консьержей, созданы места для хранения велосипедов, детских колясок.

Тем не менее до принятия Жилищного кодекса множество нежилых помещений в жилых домах были зарегистрированы в собственность города Москвы, что лишало жителей возможности использовать принадлежащее им имущество.

Последние годы правительство Москвы исправляет эту ситуацию. Всего начиная с декабря 2014 года были приняты решения об отказе от права собственности города Москвы на более 1 тысячу объектов недвижимого имущества общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров.

Работа по передаче нежилых помещений в общую долевую собственность собственников недвижимости будет продолжена.