РИАМО - 19 фев. Общая сумма заключенных на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи соглашений и контрактов Москвы составила порядка 16 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента экономической политики и развития.

«На РИФ-2019 столичным правительством было подписано два специальных инвестиционных контракта и два соглашения о сотрудничестве, а также вручено два свидетельства резидентов, подписано четыре соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ «Технополис «Москва». Все эти проекты будут способствовать развитию промышленно-производственной и научной деятельности в столице», – отметил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.

Так, 14 февраля в заключении двух специнвестконтрактов принял участие глава столичной делегации мэр Москвы Сергей Собянин. Контракт с ООО «ПК «ЭлитГрупп Инвест» предполагает строительство промкомплекса по производству продуктов питания из мяса, контракт с АО «НИИТФА» и УК ИП «Нижние котлы» – создание индустриального парка.

Кроме того, мэр подписал соглашения о сотрудничестве правительства Москвы с производителем лекарственных средств АО «Р-Фарм» и автопроизводителем ЗАО «Рено Россия».

На следующий день, 15 февраля, на стенде столичного правительства свидетельства резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» были вручены производителю микросхем ООО «Микрон Секьюрити Принтинг» и разработчику интегральных микросхем ООО «Миландр СВЧ».

Кроме того, соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ были подписаны с производителями медицинских изделий и оборудования ООО «Акрус БиоМед» и ООО «Гематех», компанией по производству энергоэффективных двигателей и генераторов ООО «СовЭлМаш» и компанией по переработке смешанных пластиков ООО «Экопласт».