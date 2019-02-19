РИАМО - 19 фев. Физкультурно-оздоровительный комплекс планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2019 года на северо-востоке Москвы в районе Свиблово по адресу: улица Седова, дом 12а, строение 1, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«В настоящий момент в здании спортивного комплекса завершены отделочные и фасадные работы, продолжается монтаж оборудования, благоустройство прилегающей территории», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

В здании планируют проводить спортивно-тренировочную деятельность, физкультурные, спортивные и спортивно-зрелищные мероприятия по дзюдо. Здание состоит из двух частей: одноэтажного спортивного зала на четыре борцовских ковра и трехэтажной административно-бытовой части. Также на территории спортивного комплекса располагается разминочная площадка.

Спортивный зал предусмотрен для занятий дзюдо на четыре ковра с единовременной пропускной способностью 80 человек со сборно-разборными зрительскими трибунами на 160 человек. В здании также разместятся тренажерный зал, тренерские, помещения для судей, медицинские помещения, восстановительный блок, включающий массажную и инфракрасные кабины, методический кабинет, буфет и административно-бытовые помещения.

«По программе развития детского и юношеского спорта в Москве строится большое количество спортивных сооружений, при этом, как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, спортивные объекты появятся в каждом округе столицы. Всего до 2021 года за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию 37 спортивных объектов», - добавил Бочкарев.