РИАМО - 19 фев. В центрах «Мои документы» в честь Дня защитника Отечества пройдет акция: с 20 по 22, а также 24 и 25 февраля оформить права на недвижимость или поставить ее на кадастровый учет можно в сокращенные сроки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Услугу «Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав» во всех офисах предоставят на два дня быстрее. Таким образом, государственная регистрация прав займет семь рабочих дней, а постановка имущества на кадастровый учет – пять рабочих дней. Обе услуги одновременно горожане получат за 10 дней», – отмечается в сообщении.

Подать документы можно в любом центре госуслуг «Мои документы» независимо от места регистрации. Акция не распространяется на юридических лиц и заявителей, действующих по доверенности.

Так, 23 февраля, в День защитника Отечества, центры госуслуг работать не будут.

«В остальные дни они принимают посетителей в обычном режиме — с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00», – уточняется в материале.

На сегодняшний день в столице открыты 130 центров «Мои документы», которые ежедневно посещают 70 тысяч горожан. Сотрудники предоставляют им более 180 услуг и оформляют свыше 200 видов документов 16 городских и девяти федеральных органов власти в сферах регистрации имущественных прав, миграционного и налогового учета, оформления гражданско-правового статуса заявителей, социальной и жилищной политики.