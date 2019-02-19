РИАМО - 19 фев. На аллее спортивной славы в Олимпийском комплексе «Лужники» к концу 2021 года появится памятник основоположникам самбо в России – В.А Спиридонову, В.С. Ощепкову и А.А Харлампиеву, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте столичного градоначальника.

«В целях увековечения памяти основоположников самбо в России В.А. Спиридонова, В.С. Ощепкова и А.А Харлампиева, а также в связи с празднованием 80-летнего юбилея Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация «Самбо» установить до 31 декабря 2021 года монумент основоположникам самбо в России В.А Спиридонову, В.С. Ощепкову и А.А Харлампиеву на аллее спортивной славы акционерного общества «Олимпийский комплекс «Лужники»», – говорится в сообщении.

Все работы по проектированию, установке монумента и обустройству прилегающей к нему территории выполнят на средства Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация «Самбо».

Текущее содержание монумента обеспечит префектура Центрального административного округа Москвы.