РИАМО - 19 фев. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» приостановило оформление собаки, направляющейся во Францию в сопровождении ветеринарного свидетельства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено несоответствие номера чипа, указанного в ветеринарном сертификате формы №1, с фактическим номером чипа у животного», – отмечается в сообщении.

Погрузка животного на борт воздушного судна запрещена.