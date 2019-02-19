РИАМО - 19 фев. По итогам проверок управления Роспотребнадзора по Московской области в 2018 году было изъято из оборота 550 партий мясной продукции объемом около 3 тонн, сообщается на сайте ведомства.

«За 2018 год управлением Роспотребнадзора по Московской области проверен 1141 объект по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли, занятых оборотом мясной продукции; исследовано 525 проб на санитарно-химические и 3146 проб на микробиологические показатели», – говорится в сообщении.

Проб мясных продуктов, не отвечающих требованиям по содержанию химических загрязнителей (токсичных элементов - кадмия, мышьяка, свинца и другие) не выявлено. По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, составила 1,6%.

Антибиотики, пестициды, токсичные элементы, генномодифицированные организмы, радионуклиды в образцах мяса и мясных изделий не обнаружены.

«При проведении лабораторного контроля особенное внимание уделяется исследованиям на показатели идентификации продукции. За указанный период по физико-химическим показателям, в том числе характеризующим качество продукции (показатели пищевой ценности, массовая доля сухих веществ, содержание соли и другое) была исследована 391 проба мяса и мясных продуктов, доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, составила 1,7%», – добавляется в сообщении.

По результатам проверок в отношении хозяйствующих субъектов за 2018 год составлено 518 протоколов об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму более 17 миллионов рублей, изъято из оборота 550 партий мясной продукции объемом около 3 тонн.