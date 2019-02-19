РИАМО – 19 фев. Московская областная стоматологическая поликлиника запускает акцию ко Дню защитника Отечества, ветераны боевых действий смогут бесплатно пройти обследование, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Московская областная стоматологическая поликлиника запускает акцию, приуроченную ко Дню защитника Отечества. Ветераны боевых действий и ветераны подразделений особого риска смогут бесплатно пройти обследование, получить консультацию стоматологов-терапевтов и ортопедов, получить лечение», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что акция стартует 20 февраля и продлится до 1 марта.

«Участники акции не только получат консультацию специалистов. Им также проведут онкоскрининг и 3D-рентгеновский снимок для диагностики заболеваний полости рта, при необходимости выполнят профессиональную гигиену и санацию. Важно, что в рамках мероприятия участникам удастся не только узнать о проблемах или заболеваниях, но также получить консультации врачей-стоматологов-терапевтов, хирургов, ортопедов и лечение у этих специалистов», – дополнил Матвеев.

Для участия в акции необходимо записаться на прием к специалисту через регистратуру Московской областной стоматологической поликлиники.

«При себе необходимо иметь удостоверение ветерана, паспорт и полис ОМС», – заключается в материале.