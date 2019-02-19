РИАМО - 19 фев. По заявлению ПАО «МОЭК» по долгам за тепло на 143 миллиона рублей к ответственности привлечены руководители и владельцы управляющей компании ООО УК Гольяново, говорится в сообщении пресс-службы МОЭК.

«Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ПАО «МОЭК» о привлечении фактических собственников и бывших руководителей управляющей компании в сфере ЖКХ ООО УК Гольяново к субсидиарной ответственности по долгам за тепловую энергию на 143,5 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

В ведении данной организации в период 2012-2014 годов находилось 65 многоквартирных домов в Восточном административном округе Москвы.

В соответствии с решением суда к субсидиарной ответственности привлечены бывшие руководители ООО УК Гольяново Т.Г. Подберецкая и Т.И. Душаналиева, а также владельцы долей в уставном капитале управляющей компании С.В. Ярославцева и О.Е. Матекин.

«Руководители и собственники УК уклонялись от выплаты задолженности за поставленные услуги. В частности, была зарегистрирована другая управляющая фирма со схожим названием АО УК «Гольяново», которая имела тот же адрес, директором в обоих предприятиях являлась Душаналиева», – поясняется в материале.

В течение 2014 года многоквартирные дома были переведены в управление новой АО УК «Гольяново», при этом накопленные долги остались на балансе ООО УК Гольяново. Тем не менее, суд обязал экс-руководителей и владельцев признанной банкротом ООО УК Гольяново солидарно погасить ее задолженность перед кредиторами.