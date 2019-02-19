РИАМО - 19 фев. Изделия ОАО «Павловопосадская платочная мануфуктура» выставлены в стенах Государственного Русского Музея в Санкт-Петербурге, произведения народных художественных промыслов Московской области представлены в рамках экспозиции «Платки и шали в России XVIII–XXI веков», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Наряду с творениями павловопосадских художников прошлых лет и эпох, таких, как Нил Постигов, Константин Аболихин, Злата Ольшевская, Лидия Шаховская, Екатерина Регунова, на выставке также присутствуют современные работы мэтров платочного рисунка Виктора Зубрицкого, Валерия Фадеева, Елены Жуковой, Татьяны Сухаревской, Натальи Белокур, Елены Литвиновой, Елены Фаворитовой, Юлии Уткиной и Евгения Муравьева.

«Всего же экспозиция насчитывает более 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Наряду с павловопосадскими платками и шалями представлены изделия «колокольцовской» мануфактуры, оренбургские платки-паутинки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки», – говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, изделия ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» — уникальный пример сохранения многовековой художественной традиции русского текстильного производства. Более чем за 200-летнюю историю на мануфактуре сложилась особенная школа, единственная в своем роде, благодаря которой сохраняются традиции, оттачивается мастерство художников, колористов, набойщиков.

«Московская область является одним из самых представительных субъектов Российской Федерации как по количеству организаций традиционных народных художественных промыслов, так и по разнообразию их видов производств. Среди старейших промыслов России − фарфор Гжели, Вербилок и Дулева, лаковая миниатюра Федоскина, расписные подносы Жостова, богородская резьба, матрешка Сергиева Посада, елочные украшения из Клина, платки и шали Павловского Посада и это далеко неполный перечень», – отметил Хромов.

Зампред обратил особое внимание, что правительством региона разработан и реализуется комплекс мер по поддержке изделий народных художественных промыслов.

В частности, для предприятий, 50% продукций которых составляют изделия народных художественных промыслов, предусмотрены региональные льготы в рамках программы «Культура Подмосковья» и областного закона «О льготном налогообложении».

Они имеют право на снижение ставки налога на прибыль на 4%, снижение суммы налога на имущество – на 50%. Кроме того, предприятия могут получить компенсацию за расходы на участие в крупнейшей федеральной выставке «Ладья. Зимняя сказка».

«Также ведется большая работа по туристскому продвижению мест традиционного бытования народных художественных промыслов Московской области, к местам расположения музеев и производств установлены специальные дорожные знаки, а также разрабатывается концепция по созданию туристического кластера «Гжель» на территориях поселений Гжельское и Новохаритоновское Раменского муниципального района», – заключил Хромов.