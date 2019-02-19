РИАМО – 19 фев. Инспекторы эконадзора вынесли постановление об административном правонарушении против организатора незаконной свалки в лесу недалеко от деревни Кабаново городского округа Щелково, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Расследование нарушения природоохранного законодательства было проведено по обращениям граждан, которые неоднократно жаловались на нехарактерный шум большегрузной техники в лесу.

«В ходе ночного рейда на обозначенной жителями территории инспекторы эконадзора совместно с представителями органов полиции зафиксировали два грузовых автомобиля, которые перевозили строительные и бытовые отходы. Проследовав за колонной, инспекторы обнаружили участок в лесу, на котором нарушители планировали нелегальную выгрузку мусора», – отмечается в сообщении.

Установлено, что собственником участка был организован незаконный прием отходов с их последующим захоронением на необорудованных площадях. На участке также обнаружен экскаватор, с помощью которого происходила утрамбовка и нелегальное захоронение отходов.

«В ходе расследования специалисты Минэкологии проведут маркшейдерские и лабораторные исследования, чтобы определить размер ущерба, нанесенного окружающей среде незаконной свалкой. Сумма ущерба будет предъявлена собственнику к возмещению вместе с административным штрафом», – заключается в материале.