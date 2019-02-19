РИАМО – 19 фев. Во вторник в Ивантеевке на Первомайской площади развернулась социальная ярмарка «Ценопад», которая продлится до 24 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На ярмарке организовано 52 торговых места, где фермеры, а также производители Московской области представили более 1 тысячи наименований продовольственной продукции и товаров народного потребления. Ассортиментная линейка позволяет гостям и жителям Ивантеевки наполнить свой холодильник свежими, качественными и недорогими продуктами питания», – отмечается в сообщении.

В преддверии весны на ярмарке в каждой группе продовольственных товаров появились «ценопадные продукты».

«По специальной цене можно приобрести ряд позиций сезонных овощей и фруктов, охлажденной и копченой рыбы, мясных и колбасных изделий, кондитерских изделий, молочной продукции, а также солений, сыров и полуфабрикатов», – заявил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Это последний зимний Ценопад, который пройдет на территории региона.

«Весной в Московской области запланирована к проведению 13 социальных ярмарок», – заключается в сообщении.