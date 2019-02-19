РИАМО - 19 фев. На юго-востоке столицы завершается строительство храмового комплекса в честь святого благоверного князя Андрея Боголюбского, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.
Строительство храма на пересечении Волгоградского проспекта с Волжским бульваром и Окской улицей ведется по индивидуальному проекту, за основу проектировщики взяли вид Успенского собора во Владимире и храма Покрова на Нерли. Храмовый комплекс общей площадью 1515 квадратных метров рассчитан на 500 прихожан.
По его словам, храмовый комплекс строится на знаковом для района месте, на пересечении его центральных автодорожных магистралей. Относится он к одному из самых крупных храмовых комплексов, строящихся на территории ЮВАО и украсит собой район.
Сегодня в ЮВАО идут работы на 21 площадке, выделенной городом под строительство культовых православных объектов. Всего в округе расположено 19 православных храмов.
Три объекта введены в эксплуатацию, семь храмов строятся, два храма находятся на этапе подготовки к строительству, еще четыре объекта находится в стадии проектирования, шесть храмов в той или иной стадии предпроектных работ.
Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального.
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