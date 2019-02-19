РИАМО - 19 фев. На юго-востоке столицы завершается строительство храмового комплекса в честь святого благоверного князя Андрея Боголюбского, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Строительство храма на пересечении Волгоградского проспекта с Волжским бульваром и Окской улицей ведется по индивидуальному проекту, за основу проектировщики взяли вид Успенского собора во Владимире и храма Покрова на Нерли. Храмовый комплекс общей площадью 1515 квадратных метров рассчитан на 500 прихожан.

«В настоящее время строители полностью завершили строительство дома притча. В самом храме специалистами выполнена штукатурка и покраска стен, монтаж полов, закончены работы по разводке внутренних инженерных систем. Для маломобильных граждан в западной входной группе устанавливаются перила к пандусам. Завершается монтаж кровли на козырьке над входами, проводится благоустройство территории», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, храмовый комплекс строится на знаковом для района месте, на пересечении его центральных автодорожных магистралей. Относится он к одному из самых крупных храмовых комплексов, строящихся на территории ЮВАО и украсит собой район.

Сегодня в ЮВАО идут работы на 21 площадке, выделенной городом под строительство культовых православных объектов. Всего в округе расположено 19 православных храмов.

Три объекта введены в эксплуатацию, семь храмов строятся, два храма находятся на этапе подготовки к строительству, еще четыре объекта находится в стадии проектирования, шесть храмов в той или иной стадии предпроектных работ.

Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального.