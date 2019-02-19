РИАМО - 19 фев. Казанский вокзал в столице из-за сообщения о бомбе проверяют спецслужбы и кинологи, поезда ходят по расписанию, сообщил РИАМО представитель пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов в Москве.

«Сотрудникам полиции поступил сигнал о возможной угрозе на Казанском вокзале. На данный момент информацию проверяют коллеги из правоохранительных органов. Вокзал не эвакуирован и работает в штатном режиме, к поездам можно пройти в обход основного здания», - сказал собеседник агентства.

Ранее из семи «заминированных» торговых центров в столице эвакуировали свыше 5 тысяч человек. Поступили угрозы в адрес торговых центров «Парус», «Метрополис», «Капитолий» (два объекта), «Райкин Плаза», «Алтуфьевский» и «Савеловский».