РИАМО - 19 фев. Арестованную квартиру бывшего заместителя министра финансов Подмосковья Валерия Носова продадут с торгов, подать заявку на участие в торгах можно до 1 марта, сообщил РИАМО во вторник министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

«Одну из квартир бывшего заместителя министра финансов Московской области Валерия Носова, изъятую при его аресте, выставили на торги. 150 квадратных метров на 14 этаже дома 97 по улице Вавилова будут реализованы через электронную площадку центра реализации. Аукцион состоится 4 марта, а начальная цена продажи составит 34,055 миллиона рублей», - сказал Коган.

По его словам, ущерб, причиненный Московской области бывшим министром финансов региона Алексеем Кузнецовым, его заместителем Валерием Носовым и супругой Кузнецова Жанной Булах, превысил 14 миллиардов рублей.

Минмособлимуществом с 2012 года ведется работа по возмещению ущерба. После первых приговоров, когда Носов был осужден на 14 лет, взыскание было обращено на его имущество - две квартиры в Москве, три машино-места, кладовку и земельный участок в Наро-Фоминском городском округе, а также коллекцию букинистических изданий и картин.

Предметы искусства - 70 книг и 13 картин - переданы на хранение в областной музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре. В марте музей готовится открыть постоянную экспозицию, в которую войдут картины И. Айвазовского, Ф. Малявина, А. Киселева из изъятой коллекции.

«Помимо квартиры на улице Вавилова, готовится к реализации с торгов квартира на улице Косыгина, дом 19, корпус 1, площадью почти 427 квадратных метров, три машино-места по этому же адресу и кладовка. Имущество оценивается в 265 миллионов рублей. Средства, вырученные от продажи, будут возвращены в бюджет области», - подчеркнул Коган.

Подать заявку на участие в торгах можно до 1 марта.

Бывший министр финансов региона Алексей Кузнецов действовал совместно с заместителем Валерием Носовым и супругой Жанной Булах. Сообщники брали кредиты в банках на ОАО «Мособлтрастинвест», единственным акционером которого было областное правительство, и переводили деньги в подконтрольные Булах организации. 90% денег оседали в офшорах, а многомиллиардный долг перед банками гасился из областного бюджета. В 2010 году министр скрылся за границей, а в 2013 году по анонимному звонку его задержали во Франции. Позже его экстрадировали в Россию.