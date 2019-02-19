РИАМО – 19 фев. Свыше 500 человек примут участие в финале открытых соревнований по спортивному туризму на Кубок мэра Москвы, мероприятие состоится в День защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования и науки.

Финал открытых соревнований по спортивному туризму на Кубок мэра Москвы среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья пройдет 23 февраля в образовательном центре «Команда» образовательного комплекса «Воробьевы горы».

«В спортивном празднике примут участие более 500 человек: 37 московских команд, а также спортсмены из Башкирии, Свердловской и Ярославской областей», – отмечается в сообщении.

В заключительный день соревнований участникам предстоит на время собрать палатку, сложить несколько видов костра и пройти препятствия, которые встречаются на пути настоящих туристов. Вместе с детьми-инвалидами выполнять задания будут и команды болельщиков.

«Организатор открытых соревнований по спортивному туризму на Кубок мэра Москвы среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья – Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий». Мероприятие проводится ежегодно с 2009 года», – уточняется в материале.

Место проведения соревнований: образовательный центр «Команда», поселок Гидроузел, городской округ Истра.