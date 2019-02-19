РИАМО – 19 фев. Депутат Мособлдумы, председатель комитета по экологии и природопользованию Алла Полякова отчиталась о своей работе в 2018 году в избирательном округе Ивантеевка, в частности, был ускорен процесс капремонта плотины-моста на реке Уче, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«На регулярной основе мной и моими помощниками проводятся приемы жителей Ивантеевки. Они обращаются за юридической консультацией, помощью в связи с трудной жизненной ситуацией. Мы инициируем прокурорские проверки, проверяем законность ответов исполнительной власти. Совместно с управлением социальной защиты помогаем приобретать лекарства, покупать протезы, оказываем материальную поддержку многодетным и семьям, в которых проживают люди с ограниченными возможностями здоровья», – отметила Полякова.

В 2018 году на эти цели из депутатского фонда выделен 1 миллион 885 тысяч рублей.

«Что касается развития городского округа, то, исполняя наказы жителей, я приложила все усилия, чтобы ускорить процесс капитального ремонта плотины-моста на реке Уче. Разработана проектно-сметная документация, в декабре получено положительное заключение Мособлэкспертизы. Работы по капитальному ремонту запланированы на этот и следующий год. Выделено из областного бюджета 25 миллионов 173 тысячи рублей», – дополнила Полякова.

В минувшем году Ивантеевка отметила большой юбилей – 80-летие города.

«Чтобы город встретил его во всей красе, за короткий срок морально устаревший парк на Уче удалось преобразить и сделать настоящим центром притяжения: сейчас здесь проходят уличные фестивали, разбит скейтпарк. Концепция нового парка признана лучшей на конкурсе «Парки Подмосковья»», – уточняется в материале.

Полякова пояснила, что общими усилиями ограничено движение транзитного грузового автотранспорта на период с 14 сентября 2018 года по 31 декабря 2020 года через городской округ по автомобильным дорогам регионального значения.

«Нам есть что терять. Ивантеевка – лидер в области ремонта дорог. За два года обновлено 42% дорожного покрытия. Только в том году отремонтировано 10 муниципальных дорог общей площадью более 33 тысячи квадратных метров», – заявила она.

В целом, говоря о преобразованиях городского округа, депутат напомнила, что выполнен ремонт 290 подъездов – это 100% от плана прошлого года. Проведено комплексное благоустройство 11 дворовых территорий, установлено семь новых современных игровых комплексов.

«Продолжается строительство новых образовательных учреждений и детских садов, ведется капитальный ремонт действующих. Идет реконструкция стадиона «Труд». Уже установлена новая хоккейная коробка с трибунами и теплыми раздевалками», – добавляется в пресс-релизе.

Полякова заверила, что в нынешнем году в приоритете останутся: помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддержка строительства и реконструкции социальных объектов.

«Еще одна важная задача – это реализация программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья», – резюмировала она.