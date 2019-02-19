РИАМО – 19 фев. Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья помогли вернуть жителям дома в Одинцовском городском округе более 1 миллиона рублей переплаты за коммунальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По предписанию жилищных инспекторов сотрудники АО «Одинцовская теплосеть» провели перерасчет жителям дома №4 по Березовой улице в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа. Ранее они пожаловались на высокие суммы коммунальных платежей и отказ УК обосновать их. В ходе проверки инспекторы установили, что «Одинцовская теплосеть» неправомерно начислила плату за горячую воду, отразив ее в строке «отопление». Было выдано предписание о проведении перерасчета в течение 1,5 месяцев.

«В установленный срок управляющая организация отчиталась об исполнении требования Госжилинспекции. Согласно данным АО «Одинцовская теплосеть», точная сумма перерасчета составила 1 миллион 005 тысяч 037 рублей 70 копеек», - говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, УК при обращении жителей обязана производить проверку правильности исчисления платы за коммунальные услуги и немедленно, по результатам проверки, выдавать документы, содержащие правильно начисленные платежи.

«В большинстве случаев коммунальщики так и поступают. Поэтому, если вы считаете, что коммунальные платежи вам начислены неправильно – нужно прежде всего обратиться в свою УК», – заключил Соков.