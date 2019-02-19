РИАМО - 19 фев. Новый съемочный павильон, который будет самым большим в Европе, и Дом костюма на территории «Мосфильма» планируют ввести в эксплуатацию в конце марта-начале апреля, сообщил во вторник журналистам советник управления Мосгосстройнадзора Алексей Тимощенко.

«На сегодня строительные работы полностью завершены. Сейчас идет наладка инженерных систем. В конце марта-апреле новые корпуса получат разрешения на ввод и начнут обживаться», - сказал Тимощенко.

Он добавил, что в строительстве нового съемочного павильона, который станет самым крупным в Европе, и Дома костюма и реквизита было задействовано около 300 рабочих и специалистов.

По его словам, это новые и современные комплексы, оборудованные всей необходимой техникой как для бережного хранения реквизита, так и для организации качественных съемок.