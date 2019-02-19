РИАМО - 19 фев. Жилой комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров рядом с территорией «Мосфильма» введут в эксплуатацию в начале 2020 года, на сегодня полностью завершены работы по возведению основных монолитных конструкций дома, сообщил журналистам во вторник советник управления надзора №8 Мосгосстройнадзора Алексей Тимощенко.

«Инвестор, который построил для «Мосфильма» новый съемочный павильон и Дом костюма и реквизита, возводит на соседнем участке жилой комплекс на 50 тысяч квадратных метров. Сдать его планируется в начале следующего года. Сейчас идет монтаж внутренних инженерных систем, и началась отделка фасадов», - сказал Тимощенко.

Он отметил, что на сегодня полностью завершены работы по возведению основных монолитных конструкций дома. По его словам, инвестор также обязуется на территории самого кинокомплекса построить концертный зал и еще один павильон. Также в настоящее время прорабатывается концепция новых объектов, и к осени планируется начать их возведение.

Финансирование проекта осуществляется в полном объеме за счет средств «Альтера Парка». Взамен инвестор сможет построить на территории «Мосфильма» офисно-жилой комплекс.