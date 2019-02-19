Семейные детсады появились в Московском регионе более 10 лет назад. Речь идет не о частных садиках, а о программе помощи многодетным семьям – когда многодетная мама может сама заниматься воспитанием детей дома и получать за это зарплату. Как работают семейные детские садики в Подмосковье, узнала обозреватель РИАМО.

Что такое семейный детсад

Программа по созданию семейных детских садов (семейных дошкольных групп) работает во многих регионах России, в том числе в Москве и области. В Подмосковье на сегодняшний день открыто 34 семейные дошкольные группы – в Наро-Фоминске, Видном, Коломне, Одинцове и Домодедове. По данным министерства образования региона, в семейных садиках воспитывается 94 ребенка.

Программа активно развивается и в Москве, еще два года назад в столице было оформлено около 800 дошкольных семейных групп.

В разных регионах нормы организации семейных групп могут различаться – от количества и возраста детей до квалификации родителя-воспитателя. В Москве в 2007 году принято постановление правительства «Об утверждении примерного положения об организации деятельности семейного детского сада». В муниципалитетах Подмосковья приняты свои положения, регламентирующие работу семейных групп.

В Московском регионе принципы работы семейного детсада схожи. Считается, что это семейная группа того или иного дошкольного учреждения, которое оказывает помощь и методическую поддержку. Соответственно, дети из семейной группы могут посещать все занятия детского сада – от лепки до бассейна, а также праздники.

В семейном садике должно быть не менее трех детей-дошкольников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В отдельных случаях, если в семье не хватает своих детей дошкольного возраста, в семейный детсад могут быть приняты дети из других семей.

Воспитателем семейной группы может стать один из родителей с педагогическим образованием, он будет получать зарплату за свою работу.

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Как открыть садик на дому

Чтобы открыть семейный детский сад, многодетная семья должна обратиться в управление образования администрации городского округа, в котором проживает. Также заранее стоит заручиться поддержкой заведующего детского сада, к которому вы хотели бы «прикрепиться».

Как правило, при обращении в местную администрацию организатору детсада понадобится написать заявление и приложить копию паспорта. Уже на месте работы, в детском саду, потребуют трудовую книжку, медкнижку, свидетельства о рождении детей и их медицинские карты. Будущий воспитатель также должен предъявить документы о высшем или среднем профессиональном педагогическом образовании. Если их нет, работодатель вправе попросить получить его.

Перед открытием детсада на дому его проверит спецкомиссия. В итоге будет выдано санитарно-эпидемиологическое заключение, заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности, акт обследования жилищно-бытовых условий.

Со всеми требованиями будущего воспитателя должно ознакомить руководство детсада. Так, на каждого ребенка-дошкольника должно быть выделено не менее 2 квадратных метров игровой площади, отдельное рабочее и спальное место.

В городском округе Домодедово работает один семейный детский сад, положение об этом было принято местной администрацией в 2014 году. Группа работает согласно уставу ДОУ, к которому оно прикреплено.

Как рассказала РИАМО воспитатель семейной группы, мама семерых детей Маргарита Тепина, она создала садик по своей инициативе. Для этого она обратилась с заявлением в управление образования округа.

«Проблем у меня не возникло, я подходила по всем пунктам: у меня было высшее педагогическое образование и трое (на тот момент) детей-дошкольников», - поделилась многодетная мама.

По ее мнению, для многодетной семьи с детьми-погодками домашний детский сад – идеальный вариант. Она пыталась водить в обычный детсад старшего ребенка. Но дочка в садике все время болела, а вместе с ней – и вся семья, пришлось искать другой вариант, поделилась она.

Перед открытием детсада частный дом, где проживает семья, проверили на соблюдение норм СанПиН – тут вопросов не возникло, а вот у пожарных замечания были. «У нас в доме было печное отопление, не было пожарного водоема», - рассказала женщина. Семья приобрела огнетушители, установила пожарную сигнализацию, заказала план эвакуации.

Перед открытием группы всем детям и маме-воспитателю были оформлены медицинские карты. Когда все вопросы были решены, домашний детсад заработал, и уже успешно работает четыре года.

Семейная группа активно общается с курирующим детским садом, дети бывают там на утренниках, отмечают вместе Новый год, Масленицу и другие праздники. Музыкальный работник и учитель по рисованию приезжают к ним на дом, а воспитатели помогают Маргарите оформить все отчеты. «Мы с заведующей очень дружим, они идут навстречу всем нашим пожеланиям», - отмечает Маргарита.

А вот от доставки еды из садика на дом семья отказалась, выбрав домашнее питание, поэтому оплата питания им компенсируется. Ежемесячно Маргарите, как воспитателю семейной группы, выплачивается заработная плата.

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Где искать помощь

По словам Маргариты, ее знакомые мамы в Подмосковье тоже пытались открыть семейные детские сады (СДС), но не всем это удалось. Например, по причине того, что квартира находится на верхнем этаже многоэтажки. «Все равно надо обращаться и пробовать, ведь многим семейные сады просто необходимы», - советует она.

В соцсетях активные мамы, которые сумели оформить СДС, охотно делятся опытом. Однако большинство не хотят тратить время на сбор документов и получение дополнительного образования.

Так, многодетная мама Ольга из Щелкова пишет в Instagram, что ей отказали в организации СДС из-за отсутствия педагогического образования. «Очень удивило, что не имея педагогического образования, я по закону я не могу дать детям дошкольное образование», - возмутилась женщина.

Другая многодетная мама Ольга из Долгопрудного призналась РИАМО, что на оформление документов у нее просто нет времени. «Мы активно общаемся с многодетными семьями Долгопрудного, но эту тему у нас даже не обсуждают – это слишком сложно», - уверена женщина.

Между тем, с 2015 года в Москве работает «Ассоциация педагогов семейных детских садов, семейного образования и воспитания», куда может обратиться за помощью любой желающий.

«К нам обращаются многодетные мамы из разных регионов, в том числе из Подмосковья, и мой главный совет – быть активными», - говорит президент ассоциации Наталья Польскова.

Она советует мамам, которым отказали в открытии семейного садика, объединяться с другими многодетными семьями района и обращаться за помощью «по всем вертикалям и горизонталям».

Воспитание в семье, по мнению Натальи, является естественным для ребенка, а муниципальные сады подходят далеко не всем детям.

«Многие мамы хотят сами воспитывать своих детей. И воспитатель семейного садика – это, пожалуй, единственная профессия, когда женщина может становиться мамой без отрыва от трудовой деятельности», - отметила Польскова.

Более того, часто это стимулирует семьи заводить еще больше детей, добавила она.

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