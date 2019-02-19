РИАМО - 19 фев. С начала года по предписаниям регионального Госадмтехнадзора в Подмосковье приведено в порядок 114 объектов уличного освещения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
В рамках ежедневной надзорной деятельности инспекторы Госадмтехнадзора Московской области контролируют качество освещения общественных пространств в муниципалитетах региона.
Госадмтехнадзор также реагирует на сообщения жителей Подмосковья по вопросам освещения в социальных сетях. Так, с начала 2019 года были проведены проверки по 54 сигналам от людей, сетующих на неисправное освещение. По всем из них были приняты меры, освещение восстановлено.
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