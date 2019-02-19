РИАМО – 19 фев. Владимир Вшивцев назначен заместителем председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики в Московской областной думе, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

На расширенном заседании комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики во вторник было принято решение о назначении Владимира Вшивцева заместителем председателя комитета. Ранее Вшивцев являлся членом комитета.

«Теперь состав комитета является следующим: председатель комитета Андрей Голубев; заместитель председателя комитета Ирина Слуцкая; заместитель председателя комитета Владимир Вшивцев; член комитета Евгений Аксаков», – отмечается в сообщении.