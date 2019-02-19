РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. Во Дворце культуры «Октябрь» в подмосковном Подольске родителям, которые приводят детей на занятия, в холодное время года не разрешают раздеваться в гардеробе из-за нехватки мест, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел», что в главном Дворце культуры «Октябрь», куда он водит своего ребенка на занятия, в гардероб можно сдать только верхнюю одежду ребенка, а родителям приходится свою носить на руках. Сотрудники гардероба мотивировали это тем, что одежду берут только у тех, кто ходит на оплаченные занятия. Он попросил выяснить, почему так происходит. На обращение ответил комитет по культуре и туризму.

«В связи с тем, что ежедневно в ДК «Октябрь» занимается свыше 800 участников творческих коллективов, вместимость гардероба не позволяет обслужить в холодное время года их родителей. В дни проведения крупных общегородских мероприятий и концертов гардероб обслуживает только гостей мероприятий по билетам», – сказал председатель комитета по культуре администрации городского округа Подольск Борис Денисов.

Во Дворце культуры «Октябрь» посещение посетителями и участниками творческих коллективов регламентируется правилами внутреннего распорядка, которые размещены на информационном щите при входе в фойе и на сайте учреждения.

На родительских собраниях в начале учебного года эта информация была доведена до сведения родителей руководителями творческих коллективов. Гардероб в МУК ДК «Октябрь» обслуживает посетителей только на бесплатной основе, вопрос о взимании платы за пользование администрация учреждения никогда не поднимала.