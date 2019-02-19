РИАМО - 19 фев. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Подмосковье в целом за неделю оказался ниже эпидпорога среди совокупного населения, но в одном муниципалитете зафиксировали превышение порога по совокупному населению, в двух других муниципалитетах – среди детей до 2 лет, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

По данным мониторинговых наблюдений в период с 9 февраля по 15 февраля (7 неделя) на территории Московской области среди совокупного населения зарегистрировано 62748 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом (показатель – 84,21 на 10 тысяч населения).

«Показатели заболеваемости среди совокупного населения и в отдельных возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин. В одном муниципальном образовании субъекта зарегистрировано превышение порогового уровня по совокупному населению. В двух муниципальных образованиях – превышение порогов среди детей до 2 лет», — говорится в сообщении.

В рамках лабораторного мониторинга из числа обследованных на прошедшей неделе у 49% обнаружены РНК возбудителей респираторных инфекций. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает доля вирусов гриппа типа А, а также РС-вирусов и аденовирусов.

Жителям Подмосковья напомнили о мерах профилактики гриппа и ОРВИ: сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, пользоваться медицинской маской в местах массового скопления людей, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, регулярно тщательно мыть руки с мылом, проветривать помещение, есть больше продуктов с витамином С.