РИАМО – 19 фев. Из семи «заминированных» торговых центров в столице эвакуировали свыше 5 тысяч человек, передает «Интерфакс».

«С 15:00 по каналам экстренных служб поступили угрозы в адрес торговых центров «Парус», «Метрополис», «Капитолий» (два объекта), «Райкин Плаза», «Алтуфьевский» и «Савеловский», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для проверки анонимных сообщений с территорий данных ТЦ эвакуировали более 5 тысяч человек.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов в ТЦ «Атриум» на Курской и «Парка Зарядье», а также школы и лицея на востоке Москвы, которые поступили ранее во вторник, не подтвердились. Также в ТЦ «Метрополис» не подтвердили информации о минировании.