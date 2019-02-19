РИАМО – 19 фев. В Совете Федерации предложили ограничить в выходные дни работу крупных супермаркетов, что, по словам экспертов, может привести к повышению цен на продукты, сообщает РИА Новости.

Эксперты считают, это может привести к падению показателей работы торговых объектов, также такой режим потребует больших расходов, из-за чего могут вырасти цены на продукты.

«В Совете Федерации ранее предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. Инициативу озвучил член комитета по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев. Сенатор предлагает организовать работу больших супермаркетов по европейскому образцу, где крупные торговые сети закрывают свои магазины в пятницу вечером и открывают только в понедельник», – говорится в сообщении.

По мнению директора по развитию бизнеса Cushman & Wakefield Ольги Ясько, сравнение с европейскими городами неуместно. Российский рынок пока отстает в части развитости и насыщенности рынка.

Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк также считает, что в предложенном формате инициатива малореализуема.

«Существующие небольшие магазины не обеспечат удовлетворения потенциально высвобождаемого спроса, а перенести крупную закупку продуктов на будние дни могут не все потребители», – уверена Камлюк.

Кроме того, супермаркеты – это ключевые арендаторы в торговых центрах, инициатива закрывать гипермаркеты на выходные может также привести и к падению популярности торговых объектов.

Однако само предложение ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни появилось не вчера: в марте 2017 года с аналогичной инициативой выступал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. Тогда ФАС отклонила предложение.

«Если сейчас инициатива будет узаконена, то, вероятнее всего, формат магазина у дома не получит дополнительного стимула к развитию, при этом будет нанесен значительный ущерб крупным ритейлерам», – считает руководитель аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL Оксана Копылова.