РИАМО - 19 фев. Следователи Москвы расследуют уголовное дело, возбужденное по факту убийства мужчины в квартире жилого дома по улице Академика Павлова, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, днем 19 февраля в квартире жилого дома по улице Академика Павлова в Москве, было обнаружено тело мужчины 1959 года рождения с множественными колото-резаными ранениями», - сказала Иванова.

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают картину произошедшего. Допрашиваются соседи, изучаются камеры видеонаблюдения. Расследование продолжается.