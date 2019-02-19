РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 фев. Сотрудники ГИБДД призвали водителей автобусов соблюдать скоростной режим на территории городских округов Балашиха и Реутов, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД муниципального управления МВД России «Балашихинское».

Цель мероприятия – профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием транспорта, осуществляющего перевозку грузов и пассажиров.

«Сотрудники отдела технического надзора ОГИБДД муниципального управления МВД России «Балашихинское» провели занятие с водительским составом автотранспортного предприятия ООО «УМ и АТ ММУС» в Балашихе, во время которого довели до водителей автобусов состояние аварийности на территории Балашихи и Реутова, рассмотрели основные причины ДТП с участием автобусов и проверили водителей на знание правил дорожного движения (ПДД)», – говорится в сообщении.

Особое внимание в ходе проведения занятий автоинспекторы уделили правилам проезда пешеходных переходов и соблюдению скоростного режима.

По итогам встречи инспекторы пожелали водителям удачи на дорогах и призвали к строгому соблюдению ПДД.