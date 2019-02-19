РИАМО - 19 фев. Правительство Московской области подписало соглашения о сотрудничестве с двумя Общероссийскими общественными организациями – Российским союзом спасателей (Росоюзспас) и Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

«По поручению губернатора в Московской области уделяется большое внимание развитию взаимодействия с добровольными спасательными формированиями. Добровольные пожарные и спасатели помогают коллегам из Главного управления МЧС по Московской области и Мособлпожспас в поиске заблудившихся в лесах, тушении природных пожаров, проведении профилактической работы с населением», – отметил Пестов в ходе церемонии подписания.

В подмосковном отделении Россоюзспаса состоит более 2 тысяч человек. Только в 2018 году специалисты Россоюзспаса приняли участие более чем в 400 мероприятиях на территории региона, оказав поддержку профессиональным пожарным и спасателям. Подписанное соглашение позволит добровольцам Россоюзспаса еще эффективнее оказывать содействие пожарно-спасательным подразделениям региона.

Сейчас правительство Московской области совместно с Российским союзом спасателей создает областной добровольческий ресурсный центр. Он будет координировать широкий спектр вопросов, связанных с развитием добровольчества, обучением волонтеров, привлечением их для участия в конкретных мероприятиях.

Вторая организация, с которой было подписано соглашение, – Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Начиная с прошлого года специалисты подмосковной системы-112 уже осуществляют с Центром информационный обмен, привлекая их к поиску пропавших детей на территории региона.

Вопрос спасения людей, заблудившихся в природной среде, остается очень важным для Подмосковья, ведь 43% территории региона занимают леса. Только за последние два года специалистами главного управления МЧС по Московской области, Мособлпожспас, Комитета лесного хозяйства, при поддержке добровольных спасательных формирований, из лесов было выведено почти 1,4 тысячи заблудившихся, в том числе более 120 детей.

В регионе усовершенствовали алгоритм поиска потерявшихся в природной среде людей, теперь в нем предусмотрено взаимодействие в ходе поисковых операций с добровольцами и волонтерами.

Также для более эффективного поиска и спасения людей уже несколько лет помогает работающая в системе-112 Московской области функция геопозиционирования – автоматического определения местонахождение заявителя.