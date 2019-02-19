РИАМО – 19 фев. В столичном аэропорту «Внуково» со вторника изменились тарифы на краткосрочной парковке №3, восстановление парковочного билета в случае утраты или порчи обойдется в 500 рублей, сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

«Уважаемые пассажиры и гости международного аэропорта «Внуково»! Обращаем ваше внимание на то, что с 19 февраля изменились тарифы на краткосрочной парковке №3, которая расположена напротив терминала А. Теперь на паркинге действуют следующие тарифы: стоимость первого полного/неполного часа парковки – 250 рублей; второго и третьего полного/неполного часа парковки – 150 рублей», – говорится в сообщении.

Кроме того, каждые полные/неполные сутки нахождения автотранспортного средства на территории платной парковки свыше трех часов – 600 рублей; восстановление парковочного билета (в случае утраты или порчи) – 500 рублей.

«Бесплатного времени пользования парковкой не предусмотрено», – заключается в материале.