РИАМО - 19 фев. В минувшем году было выдано 22 разрешения на полеты над территорией Москвы: 12 разрешений федеральным органам исполнительной власти и 10 – различным юридическим лицам на выполнение полетов в воздушном пространстве над столицей, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Как уточняется в сообщении, также за указанный период было отказано в выдаче подобных разрешений в 38 случаях.

«Над Москвой установлена запретная зона, в пределах которой полеты воздушных судов, в том числе беспилотных воздушных судов, запрещены. В исключительных случаях и по согласованию с различными силовыми ведомствами может быть разрешено выполнение полетов воздушных судов, в том числе – беспилотных, только для выполнения авиационных работ, перечень которых определен приказом Минтранса России», – отмечается в материале.

Такими исключениями в 2018 году стали, в частности, полеты для проведения инфракрасной аэрофотосъемки районов города (за исключением полетов в центральной части города); аэросъемочных работ с целью предпроектного анализа территории будущей застройки и реконструкции существующих объектов (также за исключением полетов в центральной части города); воздушная съемка с целью разработки схем транспортного обслуживания территории в зонах остановочных пунктов; для трансляции Московского международного фестиваля света; выполнение авиационных работ на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

При отсутствии разрешения на использование воздушного пространства над Москвой лицо, осуществлявшее запуск беспилотного воздушного судна, привлекается к административной ответственности, что влечет за собой наложение штрафа до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности, если запуск осуществляло должностное или юридическое лицо, до 90 суток.

В 2018 году выявлены 79 фактов несанкционированного использования воздушного пространства над Москвой. Все нарушители были привлечены к административной ответственности.