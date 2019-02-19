РИАМО – 19 фев. Управляющая компания по требованию Госжилинспекции провела ремонт в квартире пенсионерки в Старой Купавне Богородского городского округа после протечки кровли, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В 2017 году фонд капитального ремонта выбрал подрядную организацию ООО «Рассвет» для проведения ремонта кровли многоквартирного жилого дома №22 по улице Ленина в Старой Купавне Богородского городского округа. В процессе ремонтных работ потолок и стены на кухне, в коридоре и комнате пенсионерки были повреждены из-за протечки. После этого происшествия потолок в ее квартире пожелтел, практически все обои отвалились, местами появились следы плесени и грибка.

«Пожилая одинокая женщина не стала никуда обращаться за помощью и проживала в этих условиях вплоть до момента, пока к ней в гости не заглянул сосед. Он немедленно решил разместить фотографии разрухи, царящей в квартире, в социальные сети с припиской: «Вот в таких условиях будет встречать Новый год одинокая бабушка-пенсионерка из-за некачественно проведенного в прошлом году капитального ремонта кровли. Бабушку очень жалко, куда только не писал – везде одни отписки!» – говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, надзорное ведомство сразу взялось за решение данного вопроса.

«Мы направили запрос в фонд капитального ремонта с просьбой обязать подрядную организацию ООО «Рассвет» выплатить пожилой женщине компенсацию за нанесенный ущерб. Подрядная организация в свою очередь предложила сделать ремонт в квартире женщины собственными силами. Жилищные инспекторы проследили, чтобы качество работ было соответствующим. Они ежедневно контролировали ход выполнения работ», – сказал Соков.

Он отметил, что посредством ремонта подрядная организация компенсировала жительнице Старой Купавны ущерб, нанесенный из-за протечки. По словам Сокова, в прихожей, кухне и спальне пенсионерки сотрудники подрядной организации побелили потолки, удалили старые обои, закупили и поклеили новые. В связи с этим, женщина от души поблагодарила всех причастных к этому делу.

«Теперь здесь хочется жить и дышать полной грудью», – сказала жительница.