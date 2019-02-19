РИАМО - 19 фев. В поселении Кокошкино ТиНАО безработного пожилого мужчину подозревают в покушении на убийство, он напал с топором на своего собутыльника, после чего последнего госпитализировали, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Безработного мужчину 1988 года рождения госпитализировали 17 февраля в реанимационное отделение с черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга и переломом лучевой кости.

«В 12:20 по адресу: Москва, поселение Кокошкино, улица Орджоникидзе, сотрудниками уголовного розыска задержан неработающий гражданин 1957 года рождения, <…> который изобличен в том, что 17 февраля в 11:12 по указанному адресу после совместного распития спиртных напитков топором ранил пострадавшего», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).