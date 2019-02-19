РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. Освещение отсутствовало около недели в надземном переходе возле железнодорожной станции «Кутузовская» в подмосковном Подольске, из-за этого одна женщина сломала, а вторая подвернула ногу, в настоящее время освещение восстановили, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска 4 февраля написала на портал «Добродел», что в надземном переходе возле железнодорожной станции «Кутузовская» нет освещения уже неделю. Поэтому она в темноте пропустила ступеньку и съехала на подошве, подвернув ногу, а ее сестра сломала ногу. Она попросила восстановить освещение. ГБУ «Мосавтодор» рассмотрело обращение.

«Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по восстановлению освещения выполнены (фотоматериал прилагается)», – сказал начальник домодедовского РУАД №4 Игорь Мясоедов.

Надземный переход возле железнодорожной станции «Кутузовская» находится на автомобильной дороге на улице Большая Серпуховская.