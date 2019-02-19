РИАМО – 19 фев. Московская бизнес-премия «Прорыв года» будет вручаться в девяти номинациях, победителей наградят в мае, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Лучшие будут выбраны среди молодых бизнесменов и предпринимателей старше 55 лет, успешных мам, представителей социально-ответственного бизнеса и иностранных предпринимателей, создавших бизнес в Москве. Кроме того, премия предусматривает участие франчайзеров, действующих экспортеров, руководителей компаний с самыми высокими темпами развития, а также проектов, сумевших вернуться на рынок после закрытия», – отмечается в сообщении.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин дополнил, что с помощью премии «Прорыв года», можно рассказать о реальных достижениях малого и среднего бизнеса Москвы.

«Лучшие предприниматели будут выбраны не только по экономическим показателям: с 29 апреля по 14 мая каждый житель Москвы сможет оставить свой голос за кандидатов на платформе «Активный гражданин». Объявление и награждение победителей в девяти номинациях пройдет в конце мая этого года», – уточнил он.

Отбор победителей будет происходить в четыре этапа. Первые два этапа включают в себя подачу онлайн заявок и их ранжирование по заданным критериям с использованием бальной системы.

«Третий этап конкурса объединит заочное рассмотрение заявок и голосование на «Активном гражданине». В финал выйдут по три кандидата из каждой номинации, которые представят свои проекты на заседании экспертного совета», – уточняется в материале.

Заявочная кампании первой премии для столичных предпринимателей «Прорыв года» пройдет с 4 марта до середины апреля. Подать заявку и узнать подробнее о премии можно на сайте: pg.mbm.ru.

Решение о проведении конкурса «Прорыв года» было принято мэром Сергеем Собяниным на заседании президиума правительства Москвы в августе 2018 года.