РИАМО – 19 фев. У матери потерявшегося в заповеднике «Лосиный остров» мальчика изъяли три рулона скотча и нож, следователи подозревают, что мать могла оставить там ребенка намеренно, сообщает РИА Новости.

Вечером 17 февраля женщина со своим малолетним ребенком заехала на машине в заповедник «Лосиный остров». По версии женщины, в лесу ребенок убежал и не вернулся. Почти сутки спустя мальчик смог выйти на дорогу, его нашли на 102-м километре МКАД в 09:21 18 февраля, откуда мужчина донес его до заправки. Ребенка доставили в больницу с переохлаждением.

«Следователи подозревают, что мать мальчика, который провел ночь в национальном парке «Лосиный остров» в Москве, могла намеренно там оставить ребенка: по делу изъяты три рулона скотча и нож», – говорится в сообщении.

Мать потерявшегося мальчика задержана. По факту исчезновения ребенка ранее было возбуждено уголовное дело. Изучается психологическая обстановка в семье мальчика, условия его проживания и отношения с родителями.