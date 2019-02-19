РИАМО - 19 фев. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела организации дознания управления таможенных расследований и дознания ФТС России, которого подозревают получении взятки в размере 140 тысяч долларов, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следствием установлено, что 8 февраля 2017 года таможенным представителем одной из коммерческих организаций на Александровский таможенный пост Брянской таможни подана декларация, в которой задекларирован товар (обувь и заготовки для обуви), поступивший в адрес другой коммерческой организации. В ходе таможенного контроля установлены факты недекларирования и недостоверного декларирования ввозимого товара, повлекшиезанижение причитающихся к уплате таможенных платежей, в связи с чем указанные товары изъяты», – отмечается в сообщении.

Во избежание возможной конфискации товара, назначения по этим делам наказания в виде максимально возможного административного штрафа, возбуждения уголовного дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, а также организации проверочных мероприятий в отношении товаров, поступивших в адрес второй коммерческой организации, владелец данной организации, действуя через трех посредников в разное время передал начальнику отдела организации дознания управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы России взятку в сумме 140 тысяч долларов США.

В настоящее время проводятся обыски в служебных помещениях ФТС России, допросы свидетелей и иные неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления.