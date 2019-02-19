РИАМО - 19 фев. Труп неизвестной женщины обнаружили на северо-востоке столицы по улице Печорская, 9, позже за совершенное преступление сотрудники полиции задержали жителя Саратовской области, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Прибывшими на место сотрудниками <…> ОМВД задержан гражданин 1988 года рождения, неработающий, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, который изобличен в том, что 17 февраля в 21:00 по адресу: улица Печорская, 9 в ссоре, неустановленным предметом нанес колото-резаные раны правого бедра неизвестной женщине на вид 35–40 лет, которая скончалась на месте от кровопотери», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».