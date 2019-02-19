РИАМО - 19 фев. Всего за минувшую неделю 67 административных комиссий Московской области вынесли 159 постановлений по благоустройству территорий, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«По итогам недели в Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области отметили активизацию работы административных комиссий в Рузе, Дзержинском, Звенигороде, Краснознаменске, Котельниках, а также в Волоколамске и Лотошинском районах», – говорится в сообщении.

Инспекторы Госадмтехнадзора отметили также в лучшую сторону работу административных комиссий в городских округах Богородский, Орехово-Зуево, Красногорск, Щелково.

Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях Подмосковья с начала 2018 года с целью выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.