РИАМО - 19 фев. В ходе тушения возгорания в пятиэтажном жилом доме на улице Байкальская в столичном районе Гольяново пожарные спасли четырех детей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Информация о загорании на улице Байкальская, дом 33, корпус 4 поступила в 15:23. Горел мусор на лестничной клетке и в межквартирном тамбуре между четвертым и пятым этажами 5-этажного жилого дома.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений с вышележащего этажа спасено четверо детей. В 15:38 загорание было ликвидировано на площади 3 квадратных метра», – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала, заключается в материале.