РИАМО - 19 фев. В Москве задержали членов группы подпольных банкиров, которые заработали около 9 миллионов рублей на незаконном обналичивании денежных средств, сообщается на сайте МВД РФ.

С 2011 по 2015 год мужчины осуществляли финансовые операции на территории Москвы без соответствующей лицензии. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства клиентов для последующего обналичивания.

«За свои услуги злоумышленники взимали не менее 2,5% от каждой транзакции. По предварительным данным, в результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход на сумму около 9 миллионов рублей», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

«Сотрудниками полиции при участии Росгвардии проведено более 10 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона. Изъяты электронные ключи системы «Банк-Клиент», печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация, свыше 3 миллионов рублей», – добавила Волк.

В настоящее время задержаны двое предполагаемых участников группы. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.